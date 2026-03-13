Partidos taiwaneses permitirán firmar acuerdos de armas con EE. UU. antes de que expiren

Según informó la agencia oficial CNA este jueves, los grupos parlamentarios del gobernante Partido Progresista Democrático (PDP), el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP) alcanzaron un acuerdo para permitir la firma de las LOA correspondientes a cuatro sistemas: los lanzacohetes HIMARS, los obuses autopropulsados M109A7 y los misiles anticarro Javelin y TOW 2B.

Durante las conversaciones entre partidos, el jefe del Departamento de Planificación Estratégica del Ministerio de Defensa, Huang Wen-chi, citado por CNA, advirtió de que parte de la munición incluida en el paquete podría quedar fuera si Taiwán no firma antes del 26 de marzo la documentación relativa a los HIMARS.

En el caso de los otros tres sistemas, el plazo para completar el trámite vence el 15 de marzo.

Está previsto que el texto sea aprobado en una sesión plenaria del Yuan Legislativo (Parlamento), donde el KMT y el TPP suman mayoría, según CNA.

El debate parlamentario se produce en medio de tensiones políticas en torno al gasto en defensa, dado que la oposición ha cuestionado la gestión del Gobierno sobre un plan presupuestario especial de defensa valorado en unos 1,25 billones de nuevos dólares taiwaneses (unos 39.300 millones de dólares) y ha criticado lo que considera una tramitación "extremadamente opaca".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El paquete militar anunciado por Estados Unidos incluye también drones Altius-600 y Altius-700M, aunque las cartas de aceptación correspondientes aún no han sido emitidas, según CNA.

La cuestión de las compras militares estadounidenses forma parte de la estrecha cooperación en defensa entre Washington y Taipéi, que se ha intensificado en los últimos años en medio del aumento de la presión militar sobre la isla por parte de China, que ha condenado repetidamente las ventas de armamento estadounidense a Taiwán.

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y ha reiterado en numerosas ocasiones que no descarta el uso de la fuerza para lograr lo que denomina la "reunificación" con la isla.