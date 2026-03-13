Perú recupera 20 bienes arqueológicos que fueron repatriados desde Francia y Portugal

El Ministerio de Cultura señaló en un comunicado que verificó la repatriación de los bienes arqueológicos durante una jornada realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de las acciones "orientadas a la recuperación del patrimonio cultural que salió ilícitamente del país".

Desde Francia retornaron al país doce piezas de cerámica, entre esculturas, cántaros, vasos y botellas, pertenecientes a antiguas sociedades prehispánicas, así como al llamado periodo Intermedio Tardío, desarrollado aproximadamente entre el año 1000 y el 1450 de nuestra era.

También se recuperaron dos piezas textiles de la cultura Chancay, que se desarrolló en la costa al norte de Lima, a unos 80 kilómetros de la actual capital.

"Todos estos bienes fueron devueltos de manera voluntaria por ciudadanos de ese país", destacó el ministerio.

Desde Portugal se repatrió una escultura de cerámica de la cultura Chancay, un textil de origen Chimú y cuatro fragmentos textiles de los estilos Chimú, Chancay y de la costa central, también asociados al periodo Intermedio Tardío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos últimos bienes eran ofertados por una empresa a través de una plataforma digital de subastas y fueron identificados por especialistas peruanos que revisan de manera permanente las plataformas internacionales de subastas y comercio electrónico, sostuvo el comunicado.

La verificación estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE) del Ministerio de Cultura, en coordinación con expertos de la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las piezas arqueológicas serán entregadas formalmente al Ministerio de Cultura en una ceremonia oficial que se celebrará este mes en la sede de la Cancillería peruana.