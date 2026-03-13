Presidente de Paraguay asistirá a preparativos de la COP15 sobre conservación en Brasil

El canciller de Paraguay dijo a medios que Peña aceptó la invitación que le hiciera su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cita que tendrá lugar antes del inicio de la COP15, o 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, también conocida como Convención de Bonn.

Ramírez también transmitió esta decisión directamente a su par brasileño, Mauro Vieira, con quien se reunió esta jornada en la sede de la Cancillería paraguaya en Asunción para revisar la agenda de cooperación bilateral.

Asimismo, señaló que a los encuentros de alto nivel de la COP15, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de marzo, acudirán un equipo técnico de la Cancillería paraguaya así como el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay, Rolando de Barros.