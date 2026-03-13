Prisoners Defenders confirma la excarcelación de al menos dos presos en Cuba

La ONG hizo este anuncio a EFE tras hablar con familiares de los beneficiados por la medida, aunque prefirió por el momento no dar a conocer sus identidades.

Prisoners Defenders quiere verificar los términos de la salida de prisión de estas dos personas.

El Gobierno cubano anunció este jueves la decisión de excarcelar a 51 presos como una decisión "soberana", pero tras mantener contactos con el Vaticano.

Apenas 12 horas después confirmó que está manteniendo contactos con EE.UU., pero en ningún momento ha vinculado ambas cuestiones.

"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

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Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la ultima en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La Habana enmarcó esta decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad".

Varias ONG como Amnistía Internacional (AI) y Justicia 11J han criticado la "opacidad" del anuncio, por no venir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación.

AI denunció asimismo la utilización de presos "de manera deshumanizante", "como fichas de cambio en un juego político", e insistió en la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas "injustamente encarceladas en Cuba".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en el Vaticano con el papa León XIV, que había pedido "diálogo" a La Habana y Washington, y su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.