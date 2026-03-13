Prisoners Defenders eleva a diez la cifra de presos políticos excarcelados en Cuba

Las primeras salidas de la cárcel coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que ha iniciado un diálogo con representantes de la administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha vinculado ambas cuestiones.

Entre los beneficiados no hay hasta el momento ningún opositor o activista conocido. La mayoría de los excarcelados son ciudadanos anónimos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla y ampliamente pacíficas.

Uno de ellos es el habanero Adael Jesús Leyva Díaz, de 29 años, quien cumplía una condena de 13 años por un delito de sedición. "Feliz, contento de estar con la familia", dijo a EFE al poco de regresar a su casa de Arroyo Naranjo desde el presidio de trabajos forzosos Zona 0 del Combinado del Este.

"Ahora mismo lo que tengo que hacer es buscar un trabajo. Tengo dos niños, la mujer,... y mi mamá está sola", relató este barbero de profesión, que aspira a que algún amigo en el sector privado le "eche un cabo" ahora.

Explicó además que debe "portarse bien" hasta que concluya el período de su condena, para lo que quedan cerca de nueve años.

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Las excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida, una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena.

Según los datos recopilados por PD, los beneficiados hasta ahora tienen entre 26 y 52 años y son todos varones que tenían condenas de entre 9 y 16 años por delitos diversos como atentado, desacato, desórdenes públicos, sabotaje y sedición.

La organización, con sede en Madrid, indicó que también están saliendo de la cárcel por esta decisión algunos presos comunes. Entre ellos han registrado al menos dos, uno de ellos condenado por robo con fuerza.

Varias ONG como Amnistía Internacional (AI) y Justicia 11J, han criticado la "opacidad" del anuncio, por no venir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación.

AI denunció la utilización de presos "de manera deshumanizante", "como fichas de cambio en un juego político", e insistió en la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas "injustamente encarceladas en Cuba".

"La liberación de cualquier persona constituye un alivio para sus familias. Pero insistimos: la única solución compatible con los derechos humanos es la liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos", escribió por su parte en redes sociales Justicia 11J.

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la ultima en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras contactos con El Vaticano o con su mediación.

Precisamente, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en El Vaticano con el papa León XIV, que había pedido "diálogo" a La Habana y Washington, y su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

La última excarcelación en Cuba tuvo lugar en enero de 2025 y benefició a 553 personas. La decisión formó parte de un acuerdo con la administración ya saliente del presidente de EE.UU. Joe Biden, con mediación del Vaticano. A cambio Washington sacó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre EE.UU. y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del republicano.

Cuba, sin embargo, siguió adelante con la excarcelación, que concluyó en marzo de 2025. Alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos por motivos políticos, según distintas ONG.

Según PD, a finales de febrero la cifra de presos por motivos políticos en Cuba ascendía a 1.214 personas, su máximo histórico. Justicia 11J, por su parte, contabilizó 760 personas privadas de libertad por razones políticas.