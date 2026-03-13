Refuerzan vigilancia en prisión paraguaya donde está pareja de presunto narco Marset

"Teniendo en cuenta que está privada de libertad (en esa cárcel) la pareja de esta persona (Sebastián Marset), siempre es importante el trabajo interno que se hace con el refuerzo de seguridad", dijo Nicora al medio local ABC TV.

De acuerdo con el funcionario, en los muros perimetrales de la prisión están apostados efectivos militares, un hecho posible, dijo, gracias al "respaldo legal" que le da la reciente promulgación de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

García Troche fue imputada por "lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas", según indicó en febrero pasado el Ministerio Público, como parte de la investigación emprendida en Paraguay tras el operativo 'A Ultranza Py', que tuvo lugar en 2022 y es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

Hace tres semanas, la mujer fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado a unos 39 kilómetros de esta ciudad, por orden de la juez penal de garantías especializada en crimen organizado Rosarito Montanía.

En enero último, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado ratificó una resolución de Montanía, quien había rechazado revocar la prisión preventiva de García Troche y ratificó la imputación por presunto lavado de dinero contra ella.

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Marset, que era requerido por varios países, fue detenido este viernes en Bolivia y enviado a Estados Unidos en una operación que marca "un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado" en la región suramericana, dijo el presidente Rodrigo Paz.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, desde mayo de 2025, la DEA lo había incluido entre los fugitivos más buscados.

En febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en la lista de prioridades de la DEA, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.