Registran un sismo de magnitud 3,1 en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 20:16 hora local del jueves (01:26 GMT de este viernes) a 0,70 grados de latitud sur y a 79,59 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y a 30,18 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia homónima.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.