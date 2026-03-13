Rumanía despliega dos cazas tras detectar drones cerca de la frontera con Ucrania

El Ministerio de Defensa informó de que es posible que restos de drones hayan caído en territorio rumano y de que se han enviado equipos para inspeccionar la zona.

Las autoridades emitieron un mensaje de alerta a la población de la zona afectada, advirtiéndoles de la posibilidad de caída de objetos desde el aire en los siguientes 90 minutos.

Las autoridades recomendaron mantener la calma y refugiarse en sótanos o refugios de protección civil o, de no ser posible, permanecer en las viviendas, lejos de ventanas y paredes exteriores.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, Rumanía, que comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros, ha registrado varios casos de incursiones de drones en su espacio aéreo.

Más de 60 ataques rusos contra Ucrania ocurrieron muy cerca de la frontera con Rumanía.

Según el Ministerio de Defensa, en 40 de estos casos, restos de aparatos llegaron a caer en suelo rumano, pero sin causar daños materiales o humanos.

En al menos trece casos, aeronaves no tripuladas rusas entraron en territorio rumano, en general a través de la región del delta del Danubio.