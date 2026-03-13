Rusia celebra la decisión de EE.UU. porque estabiliza el mercado mundial del petróleo

"Por supuesto, este tipo de medidas de algún modo contribuirán a estabilizar el mercado, ya que sin considerables volúmenes de crudo ruso la estabilización del mercado es imposible", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que en esta ocasión los intereses de Rusia y Estados Unidos coinciden, pero puntualizó que Washington declaró recientemente que no tiene la intención de levantar totalmente las sanciones al petróleo ruso.

"En este caso, vemos las acciones de EE.UU. como un intento por estabilizar el mercado energético, por lo que en este sentido nuestros intereses coinciden (...). Sin embargo, también se afirmó que no planean levantar ningún tipo de sanción al petróleo impuesta contra Rusia", lamentó.

Esta mañana, el enviado del Kremlin para asuntos económicos y la normalización de relaciones con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, fue de los primeros en saludar la medida de la nación norteamericana después de haberse reunido allí esta misma semana para promover los intereses rusos, tal y como reconoció Moscú.

Según Dmítriev, la medida, implementada en plena guerra de Irán, afecta a aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo ruso en tránsito.

"Estados Unidos prácticamente reconoce lo obvio: sin petróleo ruso el mercado energético mundial no puede mantenerse estable", escribió por otro lado en la red social rusa Max.

Hoy, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril con el objetivo de reducir el coste del crudo a nivel global.

El levantamiento permitirá ingresar más dinero a Rusia después de conocerse la mala situación de su sus cuentas públicas y haber casi alcanzado el déficit presupuestario para todo 2026 en los primeros dos meses del año.

Cualquier incremento del precio del crudo ruso Urals por encima de los 59 dólares contemplados por el presupuesto ruso contribuye a reducir el déficit ruso, aunque la prensa rusa admitió que incluso un incremento prolongado de 11 dólares por barril únicamente reduciría un 0,1 % el déficit.