Rusia cita a los embajadores del Reino Unidos y Francia por el ataque mortal en Briansk

"El 13 de marzo, el embajador británico en Moscú, Nigel Casey, y el embajador francés, Nicolas de Rivière, fueron convocados al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Se presentó una enérgica protesta en relación con el ataque del 10 de marzo contra Briansk por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, que utilizaron misiles de crucero fabricados por la empresa franco-británica MBDA", señala el comunicado oficial.

Según la nota, "durante la reunión se destacó la implicación directa del Reino Unido y Francia en este ataque terrorista, que causó siete muertos y más de cuarenta heridos".

Moscú aseguró que "el ataque con misiles contra Briansk no habría sido posible sin la participación de especialistas británicos y franceses".

El Kremlin acusó esta semana al Reino Unido de estar detrás del ataque en Briansk y aseguró que lo "tendrá en cuenta" de cara al futuro.

El canal de Telegram Mash precisó que uno de los misiles de crucero de fabricación anglo-francesa impactó contra la fábrica 'Kremni El', de producción de microchips para dispositivos electrónicos durante un cambio de turnos en la planta.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, los componentes electrónicos que produce la fábrica tienen como destino, entre otros sectores, la industria militar rusa que los necesita para el funcionamiento de misiles como el Iskander.