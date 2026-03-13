Rusia derriba 186 drones ucranianos en una semana de intensos ataques

Entre las 23:00 y las 07:00 (hora de Moscú), "las defensas antiaéreas activas interceptaron 176 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Posteriormente las autoridades añadieron que entre las 07:00 y 08:00 destruyeron otros 10 vehículos aéreos no tripulados.

El grueso del ataque fue contrarrestado en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, donde fueron abatidos 80 drones.

Otros 29 drones fueron interceptados en Adigueya, 29 en Krasnodar, siete en Rostov, cinco en Kursk, cinco en Stavropol, cuatro en Kírov y dos en Briansk.

Las regiones de Astraján, Bélgorod, Volgogrado, Lípetsk y Tatarstán también sufrieron ataques.

Además, 18 drones fueron abatidos sobrevolando el mar de Azov y otros dos sobre el mar Negro.

El jueves, Defensa informó de 80 drones abatidos durante la misma franja horaria, mientras que el miércoles fueron 185.

En total, Defensa señaló el jueves que en el transcurso de 24 horas habían destruido 447 drones ucranianos.