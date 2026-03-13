Rusia reanudará lo antes posible la construcción de central nuclear en Irán, según Rosatom

"Mientras podamos, estaremos presentes y haremos todo lo posible para garantizar que Bushehr-1 funcione con normalidad y, por supuesto, para asegurar que el proyecto de construcción pueda ser reiniciado rápidamente", señaló el director de Rosatom, Alexéi Lijachov, durante una rueda de prensa retransmitida en directo por la televisión rusa.

El representante de la corporación estatal, que a costa de las sanciones contra Rusia en el resto de sectores energéticos ha impulsado la diplomacia en el sector nuclear, enseguida rebajó las expectativas.

"No me adelantaré a los acontecimientos; esperamos que el conflicto termine tarde o temprano", añadió.

Tras el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, Rosatom avisó de que la central nuclear de Bushehr corría peligro y comenzó a evacuar a parte de su personal, así como a sus familias.

Lijachov advirtió entonces que "cualquier violación de la integridad del reactor o de las instalaciones de almacenamiento de combustible significaría la contaminación de grandes territorios y movimientos completamente impredecibles de la sustancia contaminante, que dependería de fenómenos atmosféricos".

En condiciones normales, la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.

Hoy mismo Lijachov se reunió con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Moscú.

Los principales temas de conversación, según la prensa local, han sido la situación de Bushehr y de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa, ocupada por las fuerzas rusas en 2022.