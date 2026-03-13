Rusia sube a 10 el número de sanitarios fallecidos en el ataque ucraniano en Donetsk

“Diez trabajadores sanitarios fallecieron y 10 personas, entre ellas nueve trabajadores sanitarios, resultaron heridas de diversa gravedad. Todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria”, informó el organismo en un comunicado publicado en su página web.

Previamente, las autoridades rusas habían informado de ocho muertos en el ataque, que Rusia investiga como un “atentado terrorista”.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque con drones tuvo lugar "el 10 de marzo, aproximadamente a las 03:40, hora de Moscú", cuando en el centro se encontraban más de 130 pacientes y medio centenar de trabajadores sanitarios.

Hace dos días, Rusia denunció otro ataque ucraniano contra una fábrica de microchips, esta vez en la región fronteriza de Briansk, en el que murieron siete personas y casi medio centenar resultaron heridas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró esta semana que el ejército ruso ha extendido su control sobre Donetsk, pero admitió que Kiev aún controla entre el 15 % y el 17 % de la región, el principal objetivo de Moscú durante la guerra y las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos.