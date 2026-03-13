Sebastián Marset, fugitivo uruguayo que se convirtió en el tercero más buscado de la DEA

Marset, nacido en Uruguay, permaneció prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, episodio que marcó el inicio de una búsqueda internacional que lo convirtió en uno de los más perseguidos de la región.

El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con la identidad falsa del brasileño Luis Paulo Amorim Santos y logró regularizar su estadía en el país, lo que puso en entredicho la labor de varias instituciones bolivianas por la facilidad con la que obtuvo dicha documentación.

Asimismo, en Bolivia figuraba como jugador y dueño del equipo Leones del Torno, de la segunda división del país.

La Fiscalía de Bolivia señaló a Marset como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.

Por estos hechos, fue requerido por las autoridades de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Estados Unidos, además de organismos internacionales como Interpol, Europol y la agencia antidrogas estadounidense (DEA, en inglés).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades bolivianas imputaron a Marset en julio de 2023 por legitimación de ganancias ilícitas.

Durante las pesquisas, la Policía boliviana realizó diversos operativos en Santa Cruz, donde allanó varias propiedades vinculadas a su organización y encontró armamento, vehículos y otros bienes presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Cuatro meses después de su fuga, Marset accedió a una entrevista con un medio del exterior, mientras estaba en la clandestinidad, para señalar que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados con su salida de Bolivia.

Relató que su fuga fue tras el aviso sobre el operativo de allanamiento para su detención en la ciudad de Santa Cruz y calificó de “corrupto” al ahora exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

También, difundió un par de videos grabados por él, en los que se burlaba de las autoridades y de los operativos que realizaban con el objetivo de encontrarlo.

Uno de los hallazgos más importantes ocurrió en septiembre de 2024, cuando las fuerzas de seguridad localizaron un hangar en esa región donde había nueve avionetas, cuatro vehículos y otros objetos relacionados con la presunta estructura criminal de Marset.

Según informó en su momento el viceministerio de Régimen Interior de Bolivia, el lugar estaba vinculado con Erland G. L., señalado como presunto cómplice y “mano derecha” del narcotraficante uruguayo. En ese hangar también se encontraron camisetas del club de fútbol presidido por Marset.

En paralelo, las investigaciones internacionales contra el narcotraficante uruguayo se han extendido a su entorno familiar. Su esposa, Gianina García Troche, que fue detenida en España y luego trasladada a Paraguay donde guarda detención preventiva.

El caso Marset también ha despertado preocupación en organismos de seguridad regionales por la posibilidad de alianzas con grandes organizaciones criminales.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, advirtió recientemente sobre un posible vínculo entre el uruguayo y la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Durante los años en que logró evadir a la justicia, Marset se convirtió en una figura de alto perfil dentro del mundo del narcotráfico regional, con un historial que incluye su presencia en varios países y una red criminal señalada por mover grandes cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.

Su captura en Bolivia abre ahora un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado en Suramérica.