Seis soldados de EE.UU muertos y nuevos bombardeos israelíes; dos semanas de guerra

Mientras, Israel continúa con sus bombardeos: dejó al menos una fallecida en una manifestación que apoyaba a Palestina en Teherán y ordenó la evacuación urgente de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, ya que planea ataques inminentes contra supuestas infraestructuras de Hizbulá.

En el Líbano, ya hay 630 muertos desde la oleada de bombardeos que inició la semana pasada Israel.

Por su parte, Irán lanzó este viernes una nueva oleada de ataques contra Israel, esta vez en conjunto con su aliado libanés Hizbulá, lo que ha hecho sonar las alarmas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes.

Sigue preocupando el bloqueo en el estrecho de Ormuz y su reflejo en la subida del precio del petroleo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, lo que le ha valido críticas, especialmente desde Europa.

Aquí lo último de la decimocuarta jornada de guerra.

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Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de "todos" los seis soldados tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán, tras haber reportado de forma inicial solo la muerte de cuatro de ellos.

El Centcom (Comando Central de EE.UU.) aseguró que se están investigando "las circunstancias del incidente", aunque insistió en que la caída del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo" a diferencia de lo que afirma la Resistencia Islámica en Irak, que dijeron que sus combatientes lo habían derribado.

Al menos una mujer murió en el ataque de Israel de este viernes a los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina de miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

Los manifestantes celebraban el llamado 'Día de Al Quds' (Jerusalén) establecido en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel, lo que se conmemora cada año el último viernes del mes sagrado de Ramadán.

- El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó este viernes que un misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN, la tercera vez que esto ocurre desde que comenzó la guerra en Irán.

- Un barco turco logró pasar por el estrecho de Ormuz tras conseguir el permiso de las autoridades iraníes, informó el Ministerio de Transporte de Turquía.

- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció este viernes su llegada a Beirut para una "visita de solidaridad" con el pueblo de Líbano, en el contexto de la actual ola de ataques entre Israel y el grupo armado Hizbulá.

Los libaneses "no han elegido esta guerra, han sido arrastrados hacia ella", señaló en su cuenta oficial en X.

- Israel comenzó la pasada semana una intensa ofensiva aérea contra el sur del Líbano y los suburbios de la capital, dejando ya 630 muertos en todo el país.

- Israel ordenó la evacuación urgente de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro, ante ataques inminentes que su Ejército planea llevar a cabo contra supuestas infraestructuras de Hizbulá.

- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, que su aviación ha sido destruida y que pronto no podrá fabricar nuevas armas.

- Hegseth también afirmó que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra.

- El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó que los líderes del G7 se pronunciaron en su reciente reunión en contra de levantar el embargo al petróleo ruso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya anunciado su disposición a hacerlo.

- Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó desde París que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso, pues la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

- António Costa, presidente del Consejo Europeo, también consideró "muy preocupante" la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, y afirmó que esta medida "impacta en la seguridad europea".