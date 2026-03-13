Sri Lanka repatría a 84 iraníes muertos y acoge a los supervivientes del ataque de EEUU

"Un avión especial para repatriar los cuerpos ya ha llegado a Mattala y partirá de Sri Lanka hoy", indicó a EFE un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka que pidió el anonimato.

Los restos de los marineros fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Mattala, en el sur del país, donde tres representantes iraníes se encuentran en las instalaciones para coordinar la operación de traslado hacia Teherán.

El buque IRIS Dena formaba parte de una flotilla iraní que se había desplazado previamente a la India para participar en una revista naval internacional.

El ataque contra la fragata se produjo cuando la tripulación emprendía su ruta de regreso a Teherán tras la conclusión de los ejercicios marítimos.

En el momento de la ofensiva, el navío se encontraba detenido en las proximidades de la isla, aguardando el permiso formal de las autoridades de Sri Lanka para ingresar en sus aguas territoriales.

El funcionario de Exteriores confirmó a EFE que las autoridades han otorgado un visado excepcional de un mes a los 32 marineros que lograron sobrevivir al naufragio para que puedan permanecer seguros en el país insular.

La diplomacia esrilanquesa justificó esta medida de acogida temporal advirtiendo sobre el peligro que implicaría devolver a estos militares al océano bajo el actual clima de tensiones. "En su camino podría pasarles algo. El plan ahora es dejar que se queden en Sri Lanka hasta que la situación se normalice", explicó la fuente a EFE.