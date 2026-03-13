Tras tiroteo con dos policías heridos, capturan en Guatemala a pandillero fugado de cárcel

La detención de José Carmelo Sinay Ortiz, alias Inquieto, se produjo tras un enfrentamiento armado entre pandilleros y agentes de la fuerza pública en una vivienda en el municipio de San Juan Ostuncalco, en el departamento (provincia) de Quetzaltenango, a unos 215 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Según las autoridades, el prófugo era resguardado por integrantes de la clica "Solo Para Locos".

En el intercambio de disparos resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el propio pandillero capturado, quien fue trasladado a un centro asistencial local, según informó el Ministerio de Gobernación (Interior).

"Nuestros agentes de la PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay. Tenemos dos agentes heridos, pero se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley y escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrán que responder", publicó sobre el operativo en sus cuentas oficiales el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

Con esta detención, el balance de los operativos de búsqueda asciende a ocho recapturados, un fallecido y 11 delincuentes que aún permanecen en fuga.

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La evasión original, detectada el pasado 12 de octubre, provocó una crisis institucional que derivó en la destitución de la cúpula de seguridad y de diversos funcionarios penitenciarios por sospechas de complicidad y negligencia.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda con el apoyo estratégico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y ofrecen una recompensa de 150.000 quetzales (unos 19.300 dólares) por información que permita localizar a los prófugos restantes.