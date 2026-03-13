Tres republicanos promueven iniciativa para designar grupo terrorista al Frente Polisario

La Ley de Designación Terrorista del Frente Polisario de 2026, que así se llama el proyecto presentado en el Senado, iniciaría un proceso para considerar al grupo saharaui como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Para que el Frente Polisario se considere grupo terrorista es necesario un informe del secretario de Estado sobre la cooperación con otros grupos terroristas en relación a participación armada en operaciones militares, a sistemas de armas, sistemas o componentes diseñados para detectar, rastrear, atacar o destruir objetivos aéreos y apoyo a la inteligencia militar.

Los senadores que han presentado el proyecto de ley son Ted Cruz (Texas), Tom Cotton (Arkansas) y Rick Scott (Florida).

"El régimen iraní está intentando convertir al Frente Polisario en los hutíes de África Occidental y utilizarlos para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados", dijo el senador Cruz.

El senador Cotton considera que "el Frente Polisario es una organización terrorista que apoya abiertamente a Irán y a Hezbolá. Designar a estos terroristas como tales es algo que debió hacerse hace mucho tiempo".

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Por su parte, el senador Scott expresó que "Estados Unidos no negocia con terroristas. Este proyecto de ley deja claro que cualquier amenaza contra el pueblo estadounidense y nuestro estilo de vida será respondido con medidas contundentes".

En junio de 2025, los representantes Joe Wilson (republicano) y Jimmy Panetta (demócrata) ya presentaron una iniciativa parecida en la Cámara de Representates para designar al Frente Polisario como organización terrorista, según la normativa estadounidense.

Ese proyecto en el Cámara, igual que el del Senado, no implica una designación automática, ya que la decisión final depende del Secretario de Estado tras un proceso jurídico-administrativo.