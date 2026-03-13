Trump cree que Rusia está ayudando "un poco" a Irán en la guerra

"Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?", aseguró en una entrevista a Fox News Radio.

El presidente vinculó la ayuda que presta su país a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Teherán.

"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)", continuó Trump. "Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también".

Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según diversos medios estadounidenses, como The Washington Post y CNN.

Sin embargo, la guerra en Ucrania centraría, según las mismas fuentes, el grueso de los esfuerzos militares y económicos de Rusia, por lo que la ayuda a Irán sería puntual y limitada.

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En este sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que Rusia y China "no son realmente un factor" en la guerra con Irán.

Por su parte, la República Islámica ha apoyado a Rusia con el suministro de drones para la guerra de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

La intervención de Estados Unidos en Irán ha dejado 14 militares estadounidenses fallecidos y alrededor de 140 han resultado heridos, según las últimas cifras.

Otra de las consecuencias del ataque, que está generando mucha controversia incluso en entornos próximos a Trump, es la inestabilidad económica y el alza del precio del petróleo.