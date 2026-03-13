Turquía dice que un nuevo misil lanzado desde Irán fue derribado por la OTAN

En un breve comunicado, Defensa de Turquía advierte de que se han tomado "de forma decisiva y sin vacilar" todas las medidas contra cualquier amenaza contra el territorio y el espacio aéreo del país.

También señala que se está consultado con el "país relevante" para aclarar todos los aspectos del incidente.

El Ministerio no especifica la región del incidente, pero a las 3.25 horas (0.25 GMT) de esta mañana sonaron durante unos cinco minutos sirenas de alerta cerca de la base militar de Incirlik en la periferia de la ciudad turca de Adana, informa el diario turco Evrensel.

También se escucharon sirenas en la ciudad de Batman, a unos 500 kilómetros más al este, asegura este diario.

En redes sociales también circulaban imágenes que mostraban un punto luminoso en el cielo nocturno, supuestamente tomadas en Adana durante la alerta.

Es el tercer episodio de este tipo en Turquía, después de que las defensas de la OTAN interceptaran un primer misil iraní, impactando trozos del proyectil interceptor en el municipio de Dörtyol, a 65 kilómetros al este de Incirlik.

Un segundo misil fue interceptado el lunes pasado, con un trozo del proyectil iraní impactando cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, que alberga fuerzas turcas, españolas y estadounidenses, entre otras fuerzas aliadas.

Ankara ha protestado enérgicamente ante Teherán por estos incidentes, pero el Gobierno de Irán ha negado reiteradamente que haya disparado misiles hacia territorio turco.