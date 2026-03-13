Ultraderechista AfD roza el 20 % a una semana de comicios en Renania-Palatinado

Según el 'Politbarometer' difundido este viernes por la televisión pública ZDF, considerado uno de los sondeos más fiables del país, la CDU suma el 28 % en intención de voto, con dos puntos de ventaja sobre el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 26 %, seguidos de AfD, con el 19 %, después de que en los comicios del pasado domingo en el estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, la formación ultraderechista recibiera el 18,8 % de los apoyos.

A mucha distancia, en el cuarto lugar, se colocan Los Verdes, con el 9 % de apoyos, seguidos de La Izquierda y los Freie Wähler (Electores Libres), partido derechista de carácter regional, con el 5 %, respectivamente, según la encuesta realizada por el instituto demoscópico 'Forschungsgruppe Wahlen' entre el 10 y el 12 de febrero a 1.121 ciudadanos con derecho a voto seleccionados al azar.

El resto de partidos, de los cuales ninguno cuenta con al menos el 3 % de apoyos, suman conjuntamente el 8 %.

Así, el Partido Liberal (FDP), actual socio de coalición junto a Los Verdes del Gobierno regional liderado por el socialdemócrata Alexander Schweitzer, quedaría fuera del parlamento regional.

Estos resultados permitirían una coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas al haber descartado todos los partidos cualquier coalición matemáticamente posible con AfD.

En los comicios regionales celebrados en Renania-Palatinado hace cinco años, el SPD obtuvo el 35,7 % de los votos, mientras la CDU sumó el 27,7 %, tres décimas menos de lo que le augura el 'Politbarometer'.

Los Verdes sumaron en los comicios de 2021 el 9,3 % de apoyos, seguidos de AfD, con el 8,3 %; los liberales, con el 5,5 % y los Freie Wähler, con el 5,4 %, mientras La Izquierda no logró acceder a la cámara regional, al obtener tan solo el 2,5 % de apoyos.

De las posibles coaliciones presentadas a valoración, ninguna opción recibe más aprobación que rechazo.

La variante menos negativa sería la de un gobierno entre la CDU y el SPD liderado por los conservadores, con un 36 % a favor, frente a un 45 % en contra, seguida de la misma constelación, pero liderada por los socialdemócratas, con el 35 % a favor, frente a un 48 % en contra.

Sólo el 17 % de los encuestados estaría a favor de una coalición entre la CDU y la AfD, frente aun 74 % en contra.

El candidato preferido a jefe del Gobierno de Renania-Palatinado es Schweitzer, jefe de Gobierno desde julio de 2024, después de que la anterior primera ministra regional, Manu Dreyer, renunciara por motivos de salud, con el 41 % de apoyos, seguido del candidato conservador, Gordon Schnieder, con el 23 %, mientras el aspirante ultraderechista, Jan Bollinger, sólo suma el 6 %.

Las elecciones regionales en Renania-Palatinado son las segundas en este año electoral en Alemania tras las celebradas el domingo pasado en Baden-Württemberg.

Celebrarán además elecciones a sus respectivos parlamentos regionales Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre; y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mismo mes.