Un juez federal anula citaciones judiciales emitidas contra presidente de la Fed

El juez de distrito, James Boasberg, advirtió en su opinión dada a conocer hoy que una "montaña de pruebas sugiere que el Gobierno notificó estas citaciones a la Junta (de Gobernadores de la Fed) con el fin de presionar a su presidente para que votara a favor de una bajada de los tipos de interés o para que dimitiera".

Con su decisión, el magistrado pone en duda la validez del proceso iniciado por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, contra Powell, investigado por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, muy criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Boasberg, el DOJ "no ha aportado prácticamente ninguna evidencia que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido delito alguno; de hecho, sus justificaciones son tan endebles y carentes de fundamento que el tribunal solo puede concluir que son meros pretextos".

La fiscal Pirro criticó duramente el dictamen, que ha "neutralizado la capacidad del gran jurado para investigar delitos", según advirtió en una rueda de prensa, donde adelantó que apelará la decisión.

"Como resultado, Jerome Powell goza hoy de una inmunidad que impide a mi oficina investigar a la Reserva Federal. Esto es incorrecto y carece de autoridad legal", dijo.

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La investigación tiene lugar en medio de una intensa campaña de presión de Trump sobre Powell, al que el republicano ha llamado "cretino" y al que pide continuamente una bajada agresiva de las tasas de interés, bajo el argumento de que está con su 'lentitud' afectando a la economía estadounidense.

Powell, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un "pretexto" como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" estadounidense.

La Administración de Trump también intenta destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, acusándola de fraude hipotecario en un caso de alto perfil sobre el que delibera actualmente la Corte Suprema.

La Reserva Federal se reunirá la próxima semana para decidir sobre los tipos de interés, en la penúltima cita presidida por Powell, que dejará su cargo el próximo mayo.