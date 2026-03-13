Un sismo de magnitud 4 se siente en el centro de Perú, sin reportes de daños

El movimiento telúrico se reportó a las 6.12 horas de este viernes (11.12 GMT), con epicentro a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo agregó que el temblor se originó a una profundidad de 137 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ratificó la información sobre el sismo, sin ofrecer datos sobre posibles daños, aunque reiteró las recomendaciones de seguridad que debe seguir la población ante este tipo de emergencias.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.