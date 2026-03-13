Una cumbre iberoamericana de ministros tratará en España del cambio climático y del agua

En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) organiza la conferencia, que tratará también sobre asuntos como la biodiversidad y la gestión forestal o la protección del océano y la contaminación por plásticos.

El encuentro, que está dividido en cuatro sesiones temáticas vinculadas a las referidas temáticas, se celebrará en el Museo de Málaga, según informó la vicepresidencia tercera del Gobierno español y Ministerio para la Transición Ecológica.