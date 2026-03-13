Una presunta confrontación entre bandas deja cinco muertos a tiros en Honduras

El crimen múltiple se registró en la aldea El Espino, departamento de Yoro, y los cinco hombres serían miembros de 'El Cartel del Diablo', indicó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilmer Mayes.

Agregó que la confrontación entre las bandas criminales tiene su origen en la disputa del control territorial en el sector de Sulaco, y que se produjo después de una intervención de la Policía Nacional.

Ante la presencia policial, según Mayes, los integrantes de una de las bandas criminales se movilizaron hacia zonas montañosas, donde se produjo el enfrentamiento con el otro grupo de presuntos delincuentes.

Las autoridades solo han identificado a "El Cartel del Diablo", no así al otro grupo.

Mayes señaló que 'El Cartel del Diablo' opera en el departamento de Yoro y se dedica a delitos como el narcotráfico, la extorsión, sicariato y homicidios, entre otros delitos.

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Las autoridades consideran que a raíz de las operaciones policiales contra el crimen, que se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía) y las Fuerzas Armadas, las bandas se movilizan a otras regiones, donde se enfrentan con otras bandas rivales que defienden territorios que controlan.

Según el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, las autoridades están dando prioridad a 30 zonas del país que registran altos índices de criminalidad, lo que estaría reduciendo la actividad de grupos de delincuentes.

La violencia criminal en Honduras afecta varios de los 18 departamentos del país, en los cuales las autoridades con frecuencia denuncian el hallazgo de extensas plantaciones de arbustos de hoja de coca y laboratorios artesanales para la elaboración de pasta para la producción de cocaína.

En lo que va de 2026 han sido aseguradas al menos seis plantaciones con más 100.000 arbustos de hoja de coca, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera.