Venezuela y Colombia acuerdan nueva cita a la espera de encuentro entre Petro y Rodríguez

"El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado venezolano Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración", dijo Rodríguez en un encuentro con una delegación de ministros de Colombia, celebrada en Caracas.

Igualmente, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó este próximo encuentro al declarar junto a su homólogo venezolano, Yván Gil, tras finalizar la reunión con Rodríguez en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela.

Gil indicó que lo abordado durante esta jornada en diferentes mesas de trabajo sobre seguridad, energía, comercio y turismo será tratado en esa comisión, sin especificar si allí participarán Rodríguez y Petro.

El encuentro previsto para este viernes entre los mandatarios de Colombia y Venezuela se iba a llevar a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, pero la noche del jueves ambos países informaron que el encuentro se reprogramaría para una próxima fecha.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

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Pese a la suspensión de la reunión entre Petro y Rodríguez, una delegación encabezada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, llegó este viernes a Caracas para conversar con ministros y conversar sobre seguridad, energía, comercio y turismo.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde los equipos se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lideró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de "consolidar estrategias" en esa materia.

Sobre este punto, la presidenta encargada venezolana dijo que es necesario la coordinación "inmediata" y el intercambio de información permanente sobre la frontera de 2.219 kilómetros que comparten ambos países, así como sus sistemas de inteligencia para dar combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, así como a grupos irregulares armados.

"Los ministros deben estar en permanente comunicación", subrayó la líder chavista.

Igualmente, los funcionarios establecieron una mesa de energías en la que participó el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, así como el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Los ministros de Turismo y de Industrias y Comercio Nacional de Venezuela, Daniela Cabello y Luis Villegas, respectivamente, también se reunión en el Palacio de Miraflores.

Durante el encuentro con los ministros colombianos, Delcy Rodríguez anunció que su país comenzó a exportar gas butano a Colombia a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para "restablecer el comercio binacional".

Este es "el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (...) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia", dijo Rodríguez, quien luego aclaró que este primer envío se trató de una donación.

La mandataria pidió transmitir un video en el que se observa varios camiones cisternas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) atravesar el puente internacional Simón Bolívar, la principal vía terrestre entre ambos países que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana San Antonio del Táchira.

Rodríguez también indicó que espera que "en pocos meses" Venezuela pueda exportar gas por tuberías a Colombia, a través del "gasoducto Ricaute" que se prevé sea reparado próximamente, según anunció Colombia hace dos días.

La presidenta encargada también aprovechó la ocasión de la reunión con funcionarios colombianos para anunciar que el almirante en jefe Orlando Maniglia será el nuevo embajador de Venezuela en el país andino, en sustitución del general de división Carlos Eduardo Martínez.