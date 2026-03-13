Wall Street abre en verde mientras el petróleo de Texas desciende hasta los 93 dólares

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzaba 390 puntos, hasta los 47.068 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,58 %, hasta las 6.711 unidades; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,42 %, hasta los 22.404 puntos.

Los ojos de los inversores siguen el precio del crudo mientras se desarrolla la guerra de EE.UU e Israel contra Irán.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 2,45 %, hasta 93,38 dólares el barril, después de que Estados Unidos permitiera a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar, como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética.

A las 9:40 hora local (13:40 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 2,35 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en su primer mensaje a la nación, ordenó que el estrecho de Ormuz, vía por la que circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, permaneciera cerrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

Mientras, el producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 0,7 % a ritmo anualizado, dos y siete décimas menos que en la primera estimación publicada en febrero, según datos publicados este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

En el plano corporativo, las acciones de la tecnológica Micron subían alrededor de un 5 % y las de Boeing ganaban un 1,6 %.

Adobe bajaba un 5,1 % en las primeras operaciones de mercado después de que su consejero delegado, Shantanu Narayen, anunciara que daría un paso al lado una vez encuentren su sucesor.