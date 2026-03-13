Washington agradece a Seúl la aprobación de proyectos de inversión multimillonarios

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, "acogió con agrado el establecimiento de un marco legal para implementar el acuerdo de inversión", durante una reunión la víspera entre el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, y el funcionario estadounidense en Washington, según un comunicado de la oficina de Kim.

"(El primer ministro) expresó su esperanza de que esta legislación contribuya a la revitalización de la industria manufacturera estadounidense y a la creación de empleo, y sirva de base para un mayor desarrollo de las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos", agregó.

La ley, aprobada el jueves, establece el marco institucional para gestionar el plan de inversión acordado por ambos países a finales de 2025, que contempla inversiones surcoreanas por valor de 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Como parte del pacto, Washington acordó rebajar del 25 % al 15 % los aranceles "recíprocos" y a diversos sectores surcoreanos, incluido el automotriz. Trump, no obstante, había amenazado con volver a elevarlos si Seúl no aceleraba el proceso legislativo.

Aunque el Tribunal Supremo estadounidense anuló los gravámenes "recíprocos" impuestos por Trump, y a pesar de la incertidumbre desatada en torno a las tarifas, Seúl afirmó a finales de febrero que el acuerdo comercial sigue intacto.

Aun así, las tensiones comerciales entre ambos países persisten, después de que EE.UU. anunciara recientemente el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías, incluida Corea del Sur, para determinar si sus políticas industriales o el exceso de capacidad manufacturera perjudican a la industria estadounidense.

El jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, dijo el jueves que Seúl "protegerá sus intereses" ante la medida, que responde al intento estadounidense de restablecer medidas comerciales tras el fallo del máximo tribunal sobre los aranceles de la Administración de Trump.