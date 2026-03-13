Zelenski se reúne con el hijo del Sha para hablar sobre la guerra de EE. UU. contra Irán

"Me encontré en París con el príncipe heredero de Irán en el exilio", escribió Zelenski, que en la jornada de hoy había sido recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

"El príncipe heredero y su equipo me pusieron al día sobre las señales que están recibiendo desde dentro del país (de Irán). La jerarquía del régimen ya ha sufrido bajas significativas y es crucial que el régimen iraní no se beneficie de esto y que el pueblo de Irán disfrute de mayor protección para sus vidas y de más oportunidades para determinar su propio destino", afirmó.

Zelenski agregó que también hablaron sobre cómo se pueden lograr estos objetivos con más presión internacional y esfuerzos conjuntos.

"Ucrania realmente quiere ver un Irán libre que no coopere con Rusia ni desestabilice Oriente Medio, Europea y el mundo. Estoy agradecido al príncipe heredero por su claro compromiso de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania", concluyó.

Macron, aseguró este viernes a Zelenski que la guerra en Irán "no desviará" la ayuda a Ucrania ni supondrá una "tregua" para Rusia, pese al levantamiento temporal y parcial del embargo al petroleo ruso por Estados Unidos.

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En su comparecencia conjunta, el líder de Kiev recordó que Ucrania ha enviado equipos de expertos a Catar, Emiratos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los Shahed.