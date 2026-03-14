África y mundo árabe y musulmán condenan cierre más largo de mezquita de Al Aqsa en años

En un comunicado difundido la pasada noche, los secretariados de las tres organizaciones expresaron su "firme condena por el cierre continuado por parte de la ocupación israelí de la bendita mezquita de Al Aqsa a los fieles musulmanes, lo que constituye una grave violación del statu quo histórico y jurídico vigente en los lugares sagrados islámicos y cristianos en la ciudad ocupada de Jerusalén".

Según la UA, la OCI y la Liga Árabe, esta medida supone también "un ataque a los derechos religiosos y al patrimonio consolidado de la nación islámica, una provocación a los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo y una violación a la libertad de culto y la santidad de los lugares sagrados".

Las organizaciones alertaron de que esta prohibición por parte de las autoridades israelíes "augura una escalada de la violencia y la tensión y amenaza con socavar la paz y la seguridad regional e internacional".

Así, la UA, la OCI y la Liga Árabe rechazaron "categóricamente" todas las decisiones "ilegales" de Israel "destinadas a alterar su situación geográfica y demográfica (la del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén) y su identidad árabe, islámica y cristiana, así como a socavar la soberanía y la presencia palestinas en ese territorio".

Así, las tres entidades pidieron a la comunidad internacional y en concreto al Consejo de Seguridad de la ONU que obliguen a las autoridades israelís "a levantar todas las restricciones impuestas al acceso de los ciudadanos palestinos a la ciudad ocupada de Jerusalén y a garantizar el ejercicio de sus derechos religiosos".

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También reiteraron su apoyo a la solución de los dos Estados "para lograr una paz justa, duradera y global en la región".

Antes de las restricciones impuestas por la guerra contra Irán, Israel permitía el acceso a Al Aqsa durante el Ramadán solo a hombres mayores de 55 años, mujeres con más de 50 y niños de hasta 12 años acompañados por un familiar directo.

Tras el inicio de la guerra, Israel ha justificado el cierre de la mezquita durante el Ramadán por las instrucciones del Ejército para garantizar la seguridad contra los misiles balísticos, que acota la actividad en Israel a "limitada", lo que impide reuniones de más de 50 personas.

La medida afecta también a judíos y cristianos, que no pueden acceder al Santo Sepulcro o al Muro de las Lamentaciones, pero ocurre durante el mes más importante para el islam y ha empujado a los fieles musulmanes a orar en las calles próximas.