AI: Esuatini debe justificar legalmente las detenciones de los deportados desde EE.UU.

"Este último traslado ilegal deja claro que EE.UU. sigue enviando personas a Esuatini en el marco de un acuerdo secreto de expulsión a terceros países y que Esuatini continúa manteniéndolas en detención ilegal sin transparencia ni garantías jurídicas adecuadas", afirmó en un comunicado difundido a última hora del viernes Vongai Chikwanda, directora regional adjunta de AI para África oriental y meridional.
Según Chikwanda, "se traslada a Esuatini a personas sin vínculos conocidos con el país y se las detiene arbitrariamente mientras se decide su destino a puerta cerrada".
"Las autoridades de Esuatini deben revelar de inmediato el fundamento jurídico de estas detenciones, garantizar el acceso regular y confidencial a abogados y familiares y garantizar el debido proceso para asegurar que nadie sea detenido arbitrariamente", concluyó.
El Gobierno de Esuatini informó este jueves de que ha recibido cuatro nacionales más de terceros países -uno de ellos originario de Tanzania, otro de Sudán y dos de Somalia- deportados desde EE.UU. como parte de un acuerdo firmado en 2025 para facilitar su repatriación a sus respectivos países de origen.
Según AI, los deportados se encuentran, como los otros hombres expulsados al reino africano anteriormente, en la prisión de alta seguridad de Matsapha, situada a unos dos kilómetros del aeropuerto internacional de la capital, Mbabane.
En virtud del citado acuerdo, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros) a Esuatini, según confirmó el Gobierno suazi a medios internacionales el pasado noviembre.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen acuerdos de expulsión firmados con EE.UU. y afirmado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que en un 60 % vive con recursos por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial.