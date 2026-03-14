Al menos cuatro muertos y quince heridos en Kiev por ataque nocturno ruso

"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.

Según precisó Kalashnik, tres de los heridos se encuentran en estado crítico, y otros dos hospitalizados "están siendo operados".

"Los ataques del enemigo tuvieron por objetivo zonas residenciales de la región: edificios residenciales, instituciones educativas, negocios e infraestructura crítica", precisó el responsable de la administración militar de Kiev.

Hay una treintena de edificios dañados por el bombardeo ruso, según Kalashnik, que precisó que la información sobre las consecuencias del ataque aún es provisional.

Los distritos Visgorod, Brovari, Obujiv y Bucha, todos en la región de Kiev, sufrieron los efectos de este ataque ruso.

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"Equipos de rescate, personal médico, policías y servicios municipales trabajan en todos los lugares afectados" y se "están organizando centro de ayudas", señaló Kalashnik.

"Pido a todos los residentes de la región no ignorar las alarmas aéreas. Cuídense a ustedes mismos y de sus seres queridos", concluyó.