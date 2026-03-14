China registra un récord de unos 9.400 millones de viajes domésticos por Año Nuevo lunar

Considerado el mayor desplazamiento anual de personas del mundo, el periodo de 'chunyun', que se prolonga durante 40 días, concluyó el viernes tras comenzar a finales de enero, coincidiendo con las celebraciones del Año Nuevo lunar.

Según datos del Ministerio de Transporte citados por Xinhua, la mayoría de los desplazamientos se realizaron por carretera, con unos 8.740 millones de viajes, muy por encima del resto de medios de transporte.

El sistema ferroviario registró 538 millones de viajes de pasajeros, mientras que el transporte aéreo alcanzó 94,39 millones y las vías navegables contabilizaron 35,95 millones de trayectos.

Las autoridades destacaron que el elevado volumen de desplazamientos refleja la fuerte movilidad de la población durante estas fechas, en las que millones de ciudadanos regresan a sus lugares de origen para reunirse con sus familias.

La cifra quedó ligeramente por debajo de las previsiones iniciales de las autoridades, que al comienzo del 'chunyun' estimaban que los desplazamientos interregionales podrían alcanzar los 9.500 millones durante el periodo festivo. El año pasado se contabilizaron 9.020 millones de viajes.

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El Año Nuevo lunar, la festividad tradicional más importante del país asiático, se celebró este año el 17 de febrero, cuando millones de hogares chinos dieron la bienvenida al nuevo año del caballo con reuniones familiares, banquetes y celebraciones tradicionales.