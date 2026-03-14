Defensas antiaéreas derriban 87 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas

La mayoría de aparatos no tripulados fueron abatidos sobre las aguas del mar de Azov (31), bajo control ruso desde 2022, y en la región meridional de Krasnodar (16).

Además, según el parte de guerra, otros ocho drones fueron destruidos sobre los cielos de Crimea; y siete y seis, respectivamente, en las regiones fronterizas de Briansk y Bélgorod.

Otros cinco drones ucranianos atacaron esta noche la región de Rostov; tres, Samara, y dos, la fronteriza Kursk. Las baterías antiaéreas abatieron un dron en las regiones de Volgograd, Ástrajan y Tula.

Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas y plantas cuya producción está parcialmente destinada a satisfacer las necesidades del ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.

Por ese motivo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país.