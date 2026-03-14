Delcy Rodríguez anuncia la entrada de 300 millones de dólares por venta de fueloil

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que se hizo esa venta para "poder garantizar que se diera un incremento en el ingreso de los trabajadores", del que no dio detalles.

Recordó que recientemente el Gobierno que encabeza, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, creó dos fondos soberanos a los que se destinarán los recursos obtenidos a través de "nuevas inversiones en materia de petróleo y gas": uno de "protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la salud, la alimentación y la vivienda, y otro para atender servicios públicos".

La mandataria hizo un llamado a todos los sectores de su país a exigir unidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el levantamiento definitivo de todas las "sanciones ilícitas" contra Venezuela.

"Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional", expresó.

Precisamente por las sanciones, Rodríguez rechazó este sábado la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en toda la comercialización binacional, debido a la desigualdad que, dijo, generan estas medidas estadounidenses, flexibilizadas en los últimos meses de acercamientos entre Caracas y Washington.

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"Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (...) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano", dijo.

En todo caso, Rodríguez celebró las reanudadas relaciones con la Casa Blanca y felicitó a la embajada estadounidense en Venezuela por izar este sábado la bandera del país norteamericano por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada", aseguró.

La líder chavista aseveró que su país está "demostrando que, de pie y con la frente en alto", puede "llevar adelante relaciones de respeto" con Estados Unidos.