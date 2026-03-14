EE.UU. "olvida" la rama de olivo en las nuevas monedas de diez centavos

La tradicional moneda de diez centavos lucía a Franklin D. Roosevelt en el anverso y, en el reverso, una antorcha junto a una rama de olivo y otra de roble.

En esta nueva serie, que también ha renovado el resto de monedas de cinco, 25 y 50 centavos, ha desaparecido la rama de olivo que se considera símbolo universal de la paz.

El diseño original, realizado por Charles Thomson y William Barton en 1782, se ha considerado desde entonces una representación del "poder de paz y guerra" exclusivo del Congreso.

La ausencia de la rama de olivo ha generado polémica no solo por la coincidencia en el tiempo con la operación militar estadounidense en Irán sino también por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de calificarse como el "presidente de la paz".

Es frecuente en sus intervenciones, la última vez en el discurso del Estado de la Unión el pasado 24 de febrero, que el mandatario apele a las ocho guerras a las que, según él, ha puesto fin.

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"En mis primeros diez meses he terminado ocho guerras”, dijo en el Capitolio entonces, y enumeró los conflictos que, siempre según su interpretación, habría resuelto: Camboya y Tailandia, Pakistán e India (que “pudo haber sido una guerra nuclear”), Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, República Democrática del Congo y Ruanda y “la guerra en Gaza”.

Trump, bajo cuyo mandato se elimina este símbolo de la paz, ha repetido también en numerosas ocasiones que “merece” el Nobel de la Paz y que “nunca se lo darán” por motivos políticos.

La subdirectora de la Casa de la Moneda, Kristie McNally, intentando alejarse de la polémica por la ausencia de la rama de olivo de la moneda, ha destacado que estos diseños conectan a los ciudadanos con 250 años de historia hacia una "unión más perfecta".