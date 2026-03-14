El 11º Festival de Cine Catalán arranca en Edimburgo con 'castells' y cine premiado

La apertura tuvo lugar en el St Peter´s Episcopal Church Hall de la capital escocesa, donde la Colla Castellera d’Edinburgh levantó varias torres humanas ante decenas de asistentes durante un acto que combinó cine, gastronomía y actividades culturales.

El festival, organizado por CinemaAttic -una organización cultural con sede en Escocia dedicada a la difusión del cine iberoamericano- llevará durante tres semanas una selección de cine catalán a Edimburgo, Glasgow y Dundee.

La programación incluye 14 proyecciones entre largometrajes y cortometrajes que exploran temas como los ciclos de la vida, la convivencia entre lo cotidiano y lo extraordinario o la naturaleza humana.

Entre las películas destacadas figuran ‘Estrany Riu’ ('Extraño río'), de Jaume Claret Muxart -nominada al Goya a mejor dirección novel-, ‘Romería’, de Carla Simón, y ‘Tardes de soledad’, de Albert Serra, Concha de Oro en el último Festival de Cine de San Sebastián, que reflejan distintas miradas del cine catalán contemporáneo.

El director del festival, Rafael Cueto, destacó a EFE la vitalidad del cine catalán dentro del panorama europeo: “Cataluña sigue siendo una potencia cinematográfica dentro del cine europeo y lo demuestra cada año con una enorme cantidad de títulos”, afirmó.

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Cueto subrayó también el interés que despierta el festival entre el público escocés, pues aseveró que la marca Cataluña "funciona muy bien" en la región y siempre hay un público muy fiel que vuelve año tras año a la cita, señaló.

El festival incluirá además encuentros con cineastas y actividades paralelas, así como la proyección en Glasgow del estreno en Reino Unido de ‘Downriver, a Tiger’, en colaboración con el Glasgow Short Film Festival.