El 29 Festival de Málaga se cierra con un recuerdo a quienes cuidan de familiares enfermos

La gala de clausura en el Teatro Cervantes ha sido conducida por Elena Sánchez y Masi Rodríguez, que han dedicado sus primeras palabras "a una mujer de cine, de televisión y, por encima de todo, una gran actriz de teatro" como Gemma Cuervo, fallecida este sábado.

Marta Matute, que llevó a la pantalla su propia experiencia con la demencia de su madre, ha señalado que "la motivación de esta película ha sido acompañar a las personas que están a cargo del cuidado de un familiar y visibilizar la carga emocional y física de esos cuidados".

Ha reivindicado un sistema de dependencia "para cubrir las necesidades de las familias que se sienten desamparadas" y ha dedicado el premio a personas como las que cuidaron a su madre, "la mayoría mujeres migrantes".

Júlia Mascort, premio a la mejor interpretación femenina, ha dado las gracias a Matute por regalarle "su historia y su piel".

"Esta es la historia de Marta pero también de muchos, para visibilizar la historia de todos los cuidadores, de los que se dejan la piel y luchan", ha añadido la actriz.

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Tomás del Estal, mejor interpretación masculina de reparto, también ha agradecido a Matute haberle dejado "colarse en su vida" y ha dedicado su premio "a todas las personas que, ante una enfermedad como el Alzheimer, deben convertirse en cuidadores".

La otra Biznaga de Oro, a la mejor película iberoamericana, ha sido para la mexicana 'El jardín que soñamos', cuyo director, Joaquín del Paso, ha resaltado que la historia "nace de un amor profundo por la naturaleza y habla de un planeta que sufre por la ambición humana".

Del Paso, también premio a la mejor dirección, ha señalado que, "en un mundo empeñado en levantar fronteras, el cine debe ser un espacio donde esas líneas se desdibujen".

El premio especial del jurado y el de mejor guion han sido para la cinta española 'Iván & Hadoum' y su director, Ian de la Rosa, ha querido compartir el galardón "con todos los cineastas que arriesgan y plasman su mirada en películas que transforman la sociedad".

'Hangar rojo', en la que el chileno Juan Pablo Sallato ha mostrado la represión a militares de su país tras el golpe de Pinochet, ha ganado los premios de la crítica, del público, a la mejor interpretación masculina (Nicolás Zárate) y al mejor montaje (para Valeria Hernández y Sebastián Brahm).

En un vídeo, Sallato ha dedicado los premios "a la memoria del capitán Jorge Silva", en quien se inspira la película, por "hacer creer que se puede actuar de distinta manera en tiempos convulsos como los de hoy".

También en un vídeo, el chileno Nicolás Zárate ha expresado su deseo de que la película "pueda despertar conciencias en este tiempo tan violento, en el que los fascismos vuelven a resurgir".

"Sabemos que el arte no va a cambiar el mundo, pero ojalá pueda sensibilizar conciencias, sobre todo las de aquellos que aprietan el gatillo", ha añadido Zárate.

Otro momento emotivo de la gala ha llegado con la recogida del premio a la mejor interpretación femenina, por 'La hija cóndor', para María Magdalena Sanizo en su primera actuación en una película, quien ha reivindicado su origen quechua y ha interpretado una canción en ese idioma.

La gala ha concluido, como es tradicional, con una foto de familia de los ganadores y, un año más, con una fecha marcada en el calendario: el 26 de febrero de 2027, cuando se volverá a desplegar la alfombra roja para inaugurar el trigésimo Festival de Málaga.