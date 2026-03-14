El canciller chino pide diálogo entre Afganistán y Pakistán en plena escalada militar

Según un comunicado de la Cancillería china difundido en la noche del viernes, Wang afirmó que las diferencias entre Kabul e Islamabad solo pueden resolverse mediante el diálogo y advirtió de que el uso de la fuerza "solo complicará la situación, intensificará las contradicciones y pondrá en riesgo la paz y la estabilidad regional".

El ministro señaló además que Afganistán y Pakistán son "vecinos inseparables" y expresó su esperanza de que ambas partes mantengan la calma, actúen con moderación y comiencen conversaciones directas "lo antes posible" para lograr un alto el fuego y resolver sus disputas mediante negociaciones.

Por su parte, Muttaqi agradeció los esfuerzos de mediación de Pekín en el conflicto y afirmó que Afganistán desea convertirse en una fuente de estabilidad en la región, reiterando que su territorio no será utilizado para atacar a países vecinos.

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte tensión entre Kabul e Islamabad, que desde finales de febrero han intercambiado bombardeos y ataques transfronterizos a lo largo de la Línea Durand, en una escalada que ha dejado decenas de civiles muertos y cientos de combatientes fallecidos según distintas fuentes.

Durante la conversación, ambos ministros también intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Irán y la evolución de la crisis en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La llamada se enmarca en una serie de contactos diplomáticos recientes de Wang Yi con líderes regionales, en los que Pekín ha reiterado su disposición a desempeñar un papel de mediación tanto en el conflicto entre Afganistán y Pakistán como en la guerra en Irán y la creciente inestabilidad en Oriente Medio, en línea con su mensaje de promover el diálogo para reducir tensiones regionales.

China, con intereses energéticos y comerciales en la región y dependiente de rutas como el estrecho de Ormuz para parte de sus importaciones de petróleo, ha advertido en los últimos días del riesgo de que la inestabilidad afecte a la seguridad regional y al comercio internacional.