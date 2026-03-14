'El jardín que soñamos', mejor película iberoamericana en el Festival de Málaga, España

La Biznaga de Oro al mejor largometraje español fue para 'Yo no moriré de amor', la ópera prima de Marta Matute sobre el dramático impacto de la demencia basada en la propia experiencia de la madre de Matute, que fue además distinguida con los premios a mejor actriz para Júlia Mascort y actor de reparto para Tomás del Estal.

El resto de las Biznagas premiaron trabajos iberoamericanos.

Eran diez títulos de los que el jurado, además de elegir como mejor película a la mexicana 'El jardín que soñamos', dio el premio a la mejor interpretación masculina al chileno Nicolás Zárate por 'Hangar rojo', película del también chileno Juan Pablo Sallato sobre la represión a militares tras el golpe de Pinochet.

Esta cinta también se alzó con el premio al mejor montaje para Valeria Hernández y Sebastián Brahm, el premio de la crítica y uno de los premios del público (el otro fue para la española 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz).

Hubo una mención especial del jurado a la mejor interpretación femenina para la joven actriz Ángeles Pradal por su papel en 'Ángeles' (México y Argentina), una película de Paula Markovitch.

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Además, la mejor interpretación femenina de reparto fue para María Magdalena Sanizo, una actriz quechua que interpreta un papel en la coproducción de Bolivia, Perú y Uruguay 'La hija cóndor', de Álvaro Olmos Torrico.

Esta película se llevó también la Biznaga a mejor música por el trabajo del boliviano Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero.

Además, 'Iván & Hadoum', primera película del director español Ian de la Rosa, consiguió el premio especial del jurado y la Biznaga a mejor guion, mientras que su protagonista, el actor trans Silver Chicón, ganó una mención especial del jurado a mejor interpretación masculina.

De todos estos premios, las Biznagas de Oro a mejor película española e iberoamericana tienen una dotación económica de 8.000 euros cada una.

El Festival anunció este palmarés de la sección oficial a concurso de su vigésimo novena edición, en la que compitieron doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos, tras nueve días de cine en español que comenzaron el pasado 6 de marzo. Esta tarde se enregarán las Biznagas en la gala de clausura.

La guionista y directora española Jaione Camborda estuvo acompañada en el jurado por la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel; el escritor y guionista Santiago Roncagliolo; la actriz Loreto Mauleón; la directora Belén Funes; el actor y director Gastón Pauls y la escritora Rosa Montero

Por su parte, el concurso de documentales premió con una Biznaga de plata la coproducción hispano-uruguaya 'El mapa para tocarte', un trabajo sobre la maternidad de Mercedes Afonso.

El Festival también concedió una mención especial a la española 'Sucia', de la actriz y creadora Bàrbara Mestanza sobre el proceso personal, artístico y judicial que emprendió tras sufrir una agresión sexual, que también ganó el premio del público.

La mejor dirección fue para Maria Molina Peiró por 'Como todo mortal' -coproducción de Países Bajos y España- y el premio especial del jurado fue para 'A voz de Deus' (Brasil y España) de Miguel Antunes Ramos.