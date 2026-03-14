El "No a la guerra" vuelve a escucharse en manifestaciones por toda España

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista.

Esa ha sido la principal concentración para reclamar parar la guerra en Irán de las que se han celebrado esta mañana en 150 ciudades, convocadas por la plataforma PararLaGuerra.

En Barcelona han sido unas quinientas las personas que han acudido a la misma convocatoria a pesar de la intensa lluvia que caía a esa hora en la capital catalana. La concentración se ha desarrollado frente a la catedral.

En la región de Valencia las protestas han sido convocadas en las ciudades de Valencia y Alicante, y en las localidades alicantinas de Alcoi y Crevillent.

En Cantabria (norte) hubo una concentración en Santander, y en Asturias, concentraciones en plazas y calles de nueve localidades de la región (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Candás, Ribadesella, Campo Caso, Rioseco y Pola de Lena).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Praza do Toural de Santiago de Compostela ha sido el escenario elegido para la manifestación celebrada en la capital gallega, respaldada por otras más en numerosas ciudades de la comunidad.

En la Región de Murcia (este), cerca de una decena de localidades se han sumado a la censura a la guerra en Irán, a los ataques de EE.UU. e Israel, y al "régimen criminal" de los ayatolás.

Y en Pamplona se ha celebrado otra manifestación con cientos de personas contrarias a la guerra de Irán, aunque no respondiendo al mismo manifiesto que las anteriormente citadas, sino para expresar su rechazo a la OTAN y coincidiendo con el 40 aniversario del referéndum celebrado en 1986 sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica.

Las manifestaciones que se han convocado con el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza" y contra de las acciones militares de Estados Unidos e Israel respondían a un manifiesto apoyado por 143 organizaciones y más de 200 personalidades del mundo de la cultura.

Las adhesiones al manifiesto incluyen a los líderes de los principales sindicatos o músicos como Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, el pintor Antonio López o la escritora Rosa Montero, entre muchos otros.

En las concentraciones se ha leído el manifiesto llamando "a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", a la vez que muestra su condena del "régimen criminal de los ayatolás".