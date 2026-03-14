El papa León XIV se traslada a su apartamento del Palacio Apostólico del Vaticano

El pontífice recupera así la tradicional residencia papal que su predecesor, el fallecido papa Francisco, rechazó en 2013 para evitar sentirse aislado, optando en su lugar por vivir en la residencia de Casa Santa Marta.

León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, ha residido hasta ahora en el edificio cercano al Vaticano donde se alojaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos antes de su elección en el cónclave del pasado mes de mayo.

El traslado se producirá esta tarde tras varios meses de obras de reforma y reestructuración en el edificio, donde se detectaron goteras y humedades después de doce años sin ser habitado.

Fue necesario además renovar todos los circuitos eléctricos y de fontanería.

Aunque la Santa Sede no ha precisado la ubicación de la habitación privada, varios medios italianos apuntan a que el pontífice podría instalarse en la zona de la buhardilla del palacio, apenas visible desde el exterior.

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En dicha área se habría habilitado un gimnasio para que el papa mantenga su rutina deportiva, mientras que el dormitorio se situaría en el ala opuesta, sin vistas directas a la plaza de San Pedro.