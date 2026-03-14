España condena el ataque a un hospital del Líbano, una "inaceptable violación" de derechos

En un comunicado, el departamento que dirige José Manuel Albares condena “en los términos más firmes” el ataque israelí contra un centro sanitario en Bint Jbeil, al sur del Líbano, que provocó la muerte de doce miembros del personal médico y sanitario.

Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana.

En la nota, el Gobierno español dijo que los ataques contra hospitales, en escenarios como el Líbano y también Gaza, son una "flagrante" violación del derecho internacional humanitario que "debe ser investigada".

Además, reiteró su total compromiso con la protección de la "labor esencial ejercida por los médicos y personal sanitario, y muy especialmente en escenarios de conflicto, donde su labor salva vidas humanas".

Desde el 2 de marzo, cuando empezó el nuevo enfrentamiento armado entre la milicia chií Hizbulá e Israel, vinculado con la guerra en Irán, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha verificado 27 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano.