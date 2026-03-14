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14 de marzo de 2026 - 10:15

España condena los nuevos ataques masivos de Rusia a Ucrania

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Madrid, 14 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha condenado este sábado "los nuevos ataques masivos de Rusia la pasada noche contra zonas residenciales e instalaciones energéticas en Ucrania", en un mensaje en sus redes sociales.

Por EFE

"Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Nuestro apoyo a Ucrania es más necesario que nunca. Debemos mantener la unidad y firmeza frente al agresor", señala también el ministro en su mensaje.

Al menos cuatro personas murieron y otras quince resultaron heridas en Kiev durante un ataque de Rusia contra Ucrania, ocurrido en la noche de este viernes, en el que los militares rusos emplearon 430 drones y 68 misiles de diferentes tipos.

"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", ha escrito en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.