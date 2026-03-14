España condena los nuevos ataques masivos de Rusia a Ucrania

"Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Nuestro apoyo a Ucrania es más necesario que nunca. Debemos mantener la unidad y firmeza frente al agresor", señala también el ministro en su mensaje.

Al menos cuatro personas murieron y otras quince resultaron heridas en Kiev durante un ataque de Rusia contra Ucrania, ocurrido en la noche de este viernes, en el que los militares rusos emplearon 430 drones y 68 misiles de diferentes tipos.

"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", ha escrito en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.