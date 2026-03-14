Francia e Irak seguirán esfuerzos conjuntos en desescalada pese a muerte de soldado galo

"Continuaremos nuestra coordinación y nuestros esfuerzos en apoyo de la estabilidad y la soberanía del país, así como de la desescalada regional", manifestó Macron en un mensaje este sábado en sus redes sociales.

Según el jefe del Estado francés, el jefe del Ejecutivo de Irak se comprometió además a arrojar luz sobre el ataque a una base militar en el Kurdistán iraquí donde estaba el contingente francés.

"Le agradezco su compromiso por esclarecer completamente este ataque y por reforzar las medidas de protección de nuestras fuerzas, que están presentes en Irak para luchar, junto a los iraquíes, contra el flagelo del terrorismo", declaró Macron.

El jefe del Estado francés había avanzado la víspera su intención de mantener una conversación telefónica con Al Sudani para conocer más detalles del ataque a una base militar kurda en la región de Erbil, donde estaban desplegados militares franceses.

"Me ofreció sus condolencias y las del pueblo iraquí por la muerte del suboficial mayor Arnaud Frion durante el inaceptable ataque en el que también resultaron heridos varios de nuestros soldados", señaló hoy Macron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente francés afirmó el viernes la determinación de Francia de mantener su posición "defensiva" en la guerra en Oriente Medio y abogó por tener "sangre fría, calma y determinación", pese al ataque que le costó la vida al militar francés.

El jefe del Estado sostiene que Francia "no está en guerra contra nadie" y prefiere ser "prudente" a la espera de un informe completo del Estado Mayor sobre el ataque contra la base kurda en la que estaban los militares franceses.