Gobierno uruguayo planifica viaje a Japón con delegación de empresarios

Así lo informó el mandatario uruguayo este sábado en diálogo con la prensa, tras recibir la invitación para hacer un viaje al país asiático.

"Los empresarios entienden que el Gobierno tiene que ir con ellos, acompañándolos a ellos, porque son los que dejan atadas un montón de cosas que nos benefician", explicó Orsi ante esta nueva propuesta.

El viaje oficial de la delegación uruguaya a China tuvo como resultado la firma de casi una veintena de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, ciencia, tecnología, logística y seguridad agroalimentaria.

El mandatario valoró que Asia "se mueve con fuerza" y que Europa dio una "señal llamativa" al firmar el acuerdo con el Mercosur.

Aseguró haber recibido propuestas de Indonesia, China, Japón y países del Golfo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ofrecen oportunidades que como país no podemos desperdiciar porque en un mundo que se cierra tenés que andar con todas las antenas prendidas", sostuvo.

Orsi se comprometió ante el sector privado a analizar y avanzar en el ingreso de Uruguay a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) para fortalecer el acceso a mercados de Asia-Pacífico.

La vicecanciller Valeria Csukasi explicó tiempo atrás que el país suramericano debe formalizar su interés a través de una carta y luego esperar a que sus 15 miembros se manifiesten a favor del inicio de las negociaciones comerciales con Uruguay.

Japón y China forman parte de esas naciones, junto con Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Singapur, Birmania, Camboya, Laos, Brunéi, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.