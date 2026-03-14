Guterres dice que órdenes de evacuación israelíes en Líbano violan la ley internacional

"Las órdenes de evacuación en una situación donde tanta población vulnerable existe en el área a evacuar no crean la seguridad suficiente para los civiles. Y lo que sea que no cree seguridad suficiente para los civiles, inevitablemente entra en violación de la ley humanitaria internacional", dijo en una rueda de prensa.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, Israel ha emitido órdenes de evacuación masivas para toda la franja sur del Líbano, que esta semana extendió de otros 10 a 15 kilómetros, así como para todos los suburbios meridionales de Beirut y partes del oriental Valle de la Bekaa.

Según estimaciones del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés), al menos el 14 % del territorio libanés está bajo orden de evacuación, mientras las autoridades del país han contabilizado ya más de 800.000 desplazados de las regiones más afectadas.

En este contexto, Guterres recordó que la protección de los civiles es la "máxima responsabilidad" de cualquier país en guerra.

Además, preguntado por si la ONU ha establecido algún límite para Israel sobre sus órdenes de desalojo, el secretario general apuntó que la legislación internacional debe ser siempre una "línea roja" para todos los actores.

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"La línea roja que todo el mundo debe respetar es la ley internacional. Esto es cierto para Israel y es cierto para cualquier otra parte del conflicto, o cualquier otro país del mundo", sentenció.