Hamás pide a Irán que cese sus ataques contra los países árabes y "preservar hermandad"

"Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles(...). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos", recoge su nota.

Además de bombardear a Israel, el régimen iraní ha estado atacando en estos primeros quince días de guerra a países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes, Kuwait, Catar o Irak, lugares donde Estados Unidos tienen importantes bases militares.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, esta semana amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Hamás en su mensaje también indicó estar siguiendo "con profunda preocupación la guerra en curso en la región" y reiteraron su condena "a la agresión estadounidense-sionista" contra Irán, "que viola las normas del derecho internacional, y amenaza la paz y la seguridad en la región y el mundo".