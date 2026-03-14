Irán entierra al almirante Shamjani con honores militares y llamamientos a la venganza

Bajo enormes retratos del asesinado Jameneí, con golpes en el pecho y gritos de "Muerte a Estados Unidos", cientos de personas despidieron a Shamjani en el Mausoleo de Saleh en la norteña plaza Tajrish de la capital, entre fuertes medidas de seguridad.

Los presentes en el entierro prefirieron no hacer comentarios a la prensa internacional.

El exmilitar y político murió en el primer día de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán, junto con otros altos cargos iraníes.

Una guardia de la Armada portó el féretro en el mausoleo donde descansará junto con otros "mártires" -personas muertas en conflictos- de la República Islámica.

Shamjani era considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023) tras ser ministro de Defensa.

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En 2023, desempeñó un papel clave en el acuerdo para normalizar las relaciones con Arabia Saudí ese año.

Shamjani fue una de las figuras políticas que murió en esa primera jornada de la guerra junto con el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha entrado ya en su tercera semana, con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 y se situó en 1.230.