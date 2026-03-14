Israel mató a siete palestinos en Gaza las últimas 48 horas, incluida una niña de 5 años

El jueves se reportó la muerte de la niña Samih Shehab Samih Ma'rouf, de 5 años y residente de Beit Lahia (norte), que falleció a causa del impacto de una bala perdida en la cabeza, de acuerdo a la misma fuente.

Además, tres personas fallecieron ayer en un ataque israelí en el barrio de Shuja'iyya, al este de la ciudad de Gaza. Dos de las víctimas (Mahmoud Saher Al-Siqali y Younis Sa'id Ayad) tenían 17 años y la otra (Abdullah Taysir Shumer) 20 años.

La pasada madrugada, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) e hirió a Ahmed Mohammed Abdulhamid Al-Maghrabi (35 años) y a Musab Ghazi Suleiman Al-Raqab (43 años), que fallecieron posteriormente en el hospital Naser.

Tres personas más resultaron gravemente heridas en este ataque, según Sanidad gazatí.

Finalmente, dentro de este recuento de 48 horas, Asma Hussein Al-Saidi, de 54 años, murió esta mañana de un disparo en el cuello al este del campamento Al Maghazi, en el centro de Gaza.

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A pesar de la escalada bélica con Irán y el Líbano, Israel conserva su presencia en aproximadamente el 54 % de la Franja y aún mata a población palestina en ataques casi diarios.

De hecho, el pasado miércoles se alcanzó la cifra de 650 muertos en Gaza por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y 72.135 desde que Israel lanzara su ofensiva, entre ellos más de 21.000 niños, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, Israel mantiene cerrado el cruce de Rafah, no permitiendo evacuaciones médicas a terceros países -tampoco a Jerusalén o Cisjordania- y limita el acceso de ayuda humanitaria para la Franja, que cuenta con una población de unos dos millones de habitantes.